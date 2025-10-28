Completati i lavori per 70 nuovi loculi e 40 ossari al cimitero comunale di Isernia

Sono ufficialmente terminati i lavori per la realizzazione dei 70 nuovi loculi e dei 40 ossari di emergenza all'interno del cimitero comunale di Isernia capoluogo.

In poco piÃ¹ di sei mesi, in aggiunta agli 80 nuovi loculi presso il cimitero di Castelromano, si Ã¨ portato a compimento un intervento di particolare importanza per la cittÃ , del valore complessivo di circa 150 mila euro, mirato a dare una risposta concreta ed immediata all'emergenza di spazi per le tumulazioni, una problematica che da tempo interessa la nostra comunitÃ .

I nuovi loculi ed ossari, ora completati, entrano dunque nella piena disponibilitÃ della cittadinanza, nei casi di necessitÃ che si manifestino in via improvvisa ed emergenziale, in attesa della costruzione del nuovo edificio funerario per il quale si si stanno concludendo le procedure amministrative e grazie al quale si potranno successivamente dare in concessione gli spazi a coloro che ne stanno facendo richiesta. Il progetto di ampliamento del cimitero comunale prevede la realizzazione di 725 nuovi loculi e 112 ossari.

Si coglie l'occasione per ricordare che, in vista delle prossime commemorazioni dei defunti, i due cimiteri comunali di Isernia capoluogo e di Castelromano sono stati oggetto di ulteriori interventi di manutenzione che hanno riguardato la pulizia interna ed esterna, nonchÃ© la cura del verde e il miglioramento del decoro complessivo delle aree comuni.

Tali attivitÃ sono state realizzate in collaborazione con gli assessori competenti, Vittorio Monaco ed Umberto Di Giacomo, in un'ottica di piena sinergia e attenzione verso i luoghi della memoria e del raccoglimento.

L'Amministrazione comunale rinnova in questo modo il proprio impegno a garantire strutture e servizi adeguati, dignitosi e decorosi, rispondendo alle esigenze della cittadinanza e promuovendo, al contempo, la cura e il rispetto degli spazi pubblici dedicati al ricordo dei cari defunti.

Si allegano alcune foto del luogo

Maria Teresa D'Achille

Assessore alle Opere e ai Servizi Cimiteriali del Comune di Isernia