Addio a James Senese, il maestro del sax che ha raccontato Napoli

James Senese Ã¨ morto questa mattina allâ€™etÃ di 80 anni. Con lui se ne va un protagonista assoluto della musica napoletana, capace di unire jazz, funk e tradizione partenopea in un linguaggio unico. Ricoverato allâ€™Ospedale Cardarelli di Napoli per una polmonite, le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni.

Nato nel 1945, Senese cresce nella zona Nord di Napoli, a Miano, figlio di madre napoletana e padre afroamericano. La sua infanzia e adolescenza in questo quartiere popolare plasmano la sua sensibilitÃ musicale e la capacitÃ di raccontare la cittÃ senza filtri, con autenticitÃ e passione. Negli anni Settanta fonda il gruppo Napoli Centrale, simbolo del Neapolitan Power, con cui porta il jazz e il funk nel dialetto napoletano, raccontando la realtÃ della cittÃ senza retorica. Successivamente intraprende la carriera solista e continua a collaborare con grandi artisti italiani e internazionali.

Durante la sua carriera, Senese ha collaborato con artisti di fama mondiale e protagonisti della musica italiana, da Bob Marley a Gil Evans, a Pino Daniele, Enzo Avitabile e Tullio De Piscopo, portando sempre il suo sax inconfondibile e il suo stile unico.

Il sindaco Manfredi lo ha ricordato con parole semplici ma commosse: Â«Il suo sax risuonerÃ per sempre.Â»

E lâ€™amico fraterno Avitabile ha scritto: Â«Non bastano parole per un dolore cosÃ¬ grande, ma solo un GRAZIE! Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. Sei stato un esempio di musica e di vita. Un amico per fratello, un fratello per amico. Per sempre.Â»

Con James Senese se ne va un pezzo di Napoli, ma resta la sua musica: viva, sincera, inconfondibile.