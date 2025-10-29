Nicola Matteo, il sogno realizzato prima dellâ€™addio: Venafro in lutto per il giovane laureato scomparso a 28 anni



VENAFRO â€“ Una storia di coraggio, amore e determinazione quella di Nicola Matteo, il 28enne di Venafro che Ã¨ riuscito a laurearsi il giorno prima di morire, portando a compimento il suo piÃ¹ grande sogno nonostante un male incurabile che lo aveva costretto a una lunga battaglia.

La cittÃ intera si stringe oggi intorno alla sua famiglia per lâ€™ultimo saluto. Il sindaco Alfredo Ricci, interpretando il profondo dolore e la commozione della comunitÃ , ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali, che si terranno nel pomeriggio alle 15.30 nella Cattedrale di Venafro.

Â«La nostra comunitÃ â€“ scrive il primo cittadino â€“ Ã¨ pervasa da sentimenti di commozione e mestizia per la morte del giovane dottor Nicola Matteo. Un ragazzo come tanti, con i suoi sogni, il suo entusiasmo, la sua vitalitÃ . Con un sorriso bellissimo, capace di coinvolgere e trascinare tuttiÂ».

Nicola, nonostante la malattia, non ha mai smesso di credere nella vita e nei propri obiettivi. Solo lunedÃ¬, con una forza straordinaria, ha conseguito la laurea magistrale, coronando un percorso che Ã¨ diventato simbolo di tenacia e speranza per tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Â«Ha lottato, ce lâ€™ha messa tutta â€“ ha aggiunto il sindaco Ricci â€“ e anche nei momenti piÃ¹ difficili ha saputo inseguire e realizzare i suoi sogni. Il lutto cittadino non puÃ² cambiare le cose, ma vuole essere una carezza a Nicola da parte dellâ€™intera cittÃ Â».

Accanto a lui, fino allâ€™ultimo, i genitori, la sorella, i familiari e gli amici, che non hanno mai smesso di sostenerlo.

Oggi Venafro si ferma per ricordarlo: un giovane uomo che, con il suo esempio, ha insegnato a tutti il valore della forza, della dignitÃ e dellâ€™amore per la vita.