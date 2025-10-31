Molise: al via 98 nuovi corsi di formazione gratuiti finanziati dal PNRR

Regione Molise: 98 nuovi Corsi di Formazione gratuiti con un investimento di € 1.923 mila euro destinato all’Avviso GOL del PNRR

La Regione Molise ha compiuto un passo decisivo nell'attuazione delle politiche attive del lavoro con la pubblicazione degli elenchi definitivi dei corsi di formazione ammessi e non ammessi relativi all'Avviso Pubblico N. 4 del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL). Con la Determina Dirigenziale N. 6426 del 28 ottobre 2025 sono stati approvati e resi immediatamente disponibili i percorsi formativi per l'aggiornamento professionale (Upskilling) e la riqualificazione (Reskilling) dei beneficiari residenti nel territorio. Il programma GOL, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del PNRR, mira a fornire nuove competenze ai lavoratori e ai disoccupati, facilitandone il reinserimento o la migliore collocazione nel mercato del lavoro regionale

. Nutrito il panorama dei corsi in partenza, che abbracciano i Percorsi 1, 2, 3 e 4, coprendo settori strategici per l'economia molisana.

Tra i percorsi formativi ammessi figurano:

• Digitalizzazione e Comunicazione: Marketing digitale per piccoli esercizi commerciali, Inglese & Digital Communication, Digital Graphics (comunicazione e pubblicità), Competenze Digitali di Base, Comunicazione Digitale Innovativa.

• Turismo e Ristorazione: Aiuto Cuoco, Pizzaiolo, Servizi Turistico Ricettivi - Gestore B&B, Animatore per il Turismo, Caffetteria Classica.

• Competenze Trasversali: Soft Skills per l'efficacia professionale: Consapevolezza, resilienza e gestione del tempo. Questi corsi, erogati da enti di formazione accreditati, offrono attestati di messa in trasparenza degli apprendimenti, certificati di competenza o certificati di qualifica, a seconda del Percorso formativo

. Le liste complete dei corsi ammessi e non ammessi sono pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Molise (www.regionemolise.it), nel BURM e nella sezione dedicata al programma GOL del portale regionale. Tutti i beneficiari del programma GOL sono invitati a prendere visione del catalogo per individuare il percorso più adatto alle proprie esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale

. “La pubblicazione dei corsi ammessi e non ammessi per l'Avviso GOL N. 4, segna un momento fondamentale e un punto di svolta per le politiche attive del lavoro in Molise. L'impegno della Regione, attraverso la piena attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) – finanziato con risorse PNRR – dimostra la nostra ferma volontà di investire concretamente nel capitale umano del nostro territorio. Non si tratta solo di adempiere a un obbligo, ma di offrire ai cittadini molisani uno strumento tangibile per l'aggiornamento professionale (Upskilling) e la riqualificazione (Reskilling). Abbiamo selezionato un catalogo di corsi che risponde in modo mirato e strategico alle reali esigenze del mercato del lavoro

Le aree tematiche spaziano dalla Digitalizzazione, cruciale per l'innovazione delle nostre imprese, al Turismo e Ristorazione, pilastri della nostra economia, fino al settore Socio-Sanitario, sempre più vitale. Desidero sottolineare come la procedura sia stata gestita con la massima trasparenza. L'esclusione di alcuni progetti, come indicato nell'Allegato 2, è avvenuta rigorosamente per l'eccedenza dei limiti numerici per percorso formativo, in linea con i criteri di equità e qualità stabiliti dall'Avviso.

Questo garantisce che l'offerta formativa rimanga equilibrata ed efficace per tutti i beneficiari. Tutti i destinatari del programma GOL possono consultare gli elenchi e a scegliere il percorso formativo che meglio si allinea alle proprie aspirazioni e necessità professionali. La formazione è l'unica vera chiave per la crescita individuale e collettiva

. La Regione Molise ha messo a disposizione le risorse; ora spetta ai nostri cittadini coglierne le opportunità e trasformarle in economia per il territorio in termini di occupazione e benessere socio economico.”

Il Consigliere Presidente III Commissione

Roberto Di Baggio