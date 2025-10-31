Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia: il capo reparto esperto Lucio Orlando va in pensione

Domani, 1Â° novembre 2025, il Capo Reparto Esperto Lucio Orlando, nato il 18 ottobre 1965, andrÃ in congedo per raggiunti limiti di etÃ .

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia desidera esprimere al collega un sentito ringraziamento per la lunga carriera dedicata al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, segnata da professionalitÃ , impegno costante e spirito di squadra. A nome di tutto il personale, a Lucio Orlando vanno i migliori auguri per una serena e meritata pensione, insieme al riconoscimento per il prezioso contributo offerto alla sicurezza e alla tutela della comunitÃ nel corso di tanti anni di servizio.