Tragico incidente sulla Statale 647 a Larino: muore un 34enne, scontro tra auto e camion

-LARINO. E’ un 34enne la vittima del tragico incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi. Il giovane, classe 1991, era alla guida di un’autovettura che si è scontrata con un mezzo pesante lungo la Strada Statale 647, al chilometro 67. L’impatto ha provocato lo sbandamento del camion, che ha terminato la sua corsa in un campo adiacente alla carreggiata.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso, con due squadre provenienti dal distaccamento di Termoli. Gli operatori hanno estratto in sicurezza il conducente del camion, successivamente affidato alle cure del personale sanitario del 118. La squadra del 115 ha anche permesso il recupero della salma del ragazzo. L’area dell’incidente è stata raggiunta anche da due ambulanze del 118, dai Carabinieri delle stazioni di Larino e Termoli, che hanno avviato gli accertamenti del caso, e dal personale Anas, impegnato nella gestione della viabilità. Il tratto stradale interessato è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Le operazioni di recupero e rilievo sono tuttora in corso.