Castiglione Messer Marino, vandalismo nel centro storico: “Non è una bravata, è reato”

Castiglione Messer Marino (CH) – Porte divelte, infissi distrutti, finestre rotte e materiali gettati lungo le scalinate del borgo: è questo lo scenario che, nelle ultime ore, ha sconvolto il centro storico di Castiglione Messer Marino.

Un episodio di vandalismo deliberato che ha provocato indignazione e sconcerto tra i cittadini.

Le prime ricognizioni hanno escluso cause accidentali: si tratta di atti intenzionali di distruzione, probabilmente messi in atto da giovani e giovanissimi.



Sul posto sono state rinvenute tracce evidenti — tra cui un’impronta di scarpa ben riconoscibile — che avvalorano questa ipotesi.

“Non si tratta di incuria o di incidenti. È distruzione volontaria. E ciò che può sembrare un gioco, è in realtà un reato”, si legge nella nota diffusa dal Comune

L’amministrazione comunale ha lanciato un chiaro messaggio alle famiglie, ai commercianti e ai ragazzi.

Alle famiglie viene chiesto di vigilare sui propri figli, sapere dove si trovano e con chi trascorrono le ore serali.

Alle attività commerciali viene ricordato il divieto assoluto di vendita di alcol ai minori.



E ai giovani viene rivolto un invito alla consapevolezza: ciò che può apparire una “bravata” comporta conseguenze penali e sociali concrete.

Nel frattempo, le forze dell’ordine sono state informate e le telecamere di sorveglianza del borgo sono state già visionate per raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili.

Il Comune invita chiunque abbia visto movimenti sospetti a contattare in forma riservata la Polizia Municipale o i Carabinieri.

“La comunità è più forte quando collabora – sottolinea l’amministrazione – e solo unendo le forze si può prevenire la ripetizione di simili episodi.”

Nel comunicato, l’amministrazione si è anche soffermata sulla necessità di contrastare la cattiva narrazione.

Già in passato, episodi isolati sono stati strumentalizzati da alcune testate per rappresentare Castiglione come un luogo segnato da devianza giovanile o problemi sociali.

“Non permetteremo che altri raccontino il nostro paese in modo superficiale o sensazionalistico. Castiglione Messer Marino è una comunità sana, forte, che educa e costruisce”, si legge ancora nella nota.

L’appello finale è chiaro e fermo: chi ama il proprio paese lo rispetta.

“Difenderemo il nostro territorio — conclude l’amministrazione — perché il rispetto del bene comune è il primo segno di appartenenza e civiltà.”