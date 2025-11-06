Nel cuore della Cattedrale di Trivento: la Cripta di San Casto, scrigno di storia e fede

Sotto la maestosa Cattedrale dei Santi Nazario, Celso e Vittore, batte un cuore antico e silenzioso: la Cripta di San Casto, autentico tesoro nascosto di Trivento. Scoperta nel 1928 da Mons. Adinolfi, questa straordinaria testimonianza del passato custodisce secoli di storia, culto e trasformazioni.

In origine, il luogo ospitava un tempio pagano dedicato alla dea Diana, simbolo della caccia. Con la diffusione del Cristianesimo, tra il IV e il V secolo d.C., lâ€™antico tempio fu trasformato in oratorio per accogliere le reliquie del martire San Casto, secondo la tradizione primo vescovo della diocesi triventina. Col tempo, il luogo subÃ¬ nuovi adattamenti, venne abbandonato e infine utilizzato come cimitero, conservando perÃ² intatta la sua aura di sacralitÃ .

La struttura Ã¨ unica nel suo genere, articolata in sette navate sostenute da sedici colonne romane riutilizzate, alcune delle quali poste capovolte â€“ forse a simboleggiare la vittoria del Cristianesimo sul Paganesimo. Proprio questa particolare suddivisione a sette navate accomuna la cripta triventina ad altri capolavori dellâ€™architettura sacra, come la Cripta di Santâ€™Emidio ad Ascoli Piceno e quella di San Miniato al Monte a Firenze, esempi di una concezione spaziale antichissima e di grande suggestione.

Nel silenzio della cripta si conservano anche preziosi reperti di epoca romana, che raccontano la continuitÃ del luogo nel passaggio dal culto pagano a quello cristiano. Tra questi, unâ€™epigrafe in latino incisa su un blocco calcareo riutilizzato come base di un pilastro richiama la dedica originaria del tempio a Diana; unâ€™altra iscrizione, incisa su una stele funeraria romana ora alla base dellâ€™altare, allude invece al patrono del municipio romano di Trivento. A completare questo straordinario mosaico di testimonianze, due tratti di muro in opus reticulatum emergono nella parete sinistra.

Sullâ€™altare si ammira una lunetta in pietra del XIII secolo che raffigura la TrinitÃ affiancata da due angeli e due delfini, simbolo di vita eterna e redenzione: un dettaglio di grande finezza che lega la devozione medievale alla memoria dei secoli precedenti. A impreziosire le volte e le pareti resistono ancora affreschi di scuola bizantina â€“ una suggestiva Crocifissione, la figura di un monaco e quella di un giovane diacono â€“ testimonianze rare che offrono uno sguardo emozionante sulla spiritualitÃ e sullâ€™arte dei primi secoli cristiani.



Accanto alla cripta, un piccolo ambiente accoglie le spoglie di tre vescovi della diocesi: Mons. Perchiacca (1832-1836), Mons. Terenzio (1837-1854) e Mons. Crivellari (1958-1966). Un segno tangibile della continuitÃ tra passato e presente, tra le radici della fede e la vita della comunitÃ triventina.

Visitare la Cripta di San Casto significa scendere nel profondo della storia, ma anche risalire verso la luce della spiritualitÃ . Unâ€™esperienza che intreccia archeologia, arte e devozione, nel luogo dove â€“ da secoli â€“ il tempo incontra la fede.