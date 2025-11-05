Migrante accoltellato in piazza Stazione a Isernia: è grave

ISERNIA. È stato soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale “Veneziale” il migrante aggredito questa mattina in piazza Stazione a Isernia. Stando a quanto ricostruito finora, il giovane sarebbe stato picchiato e accoltellato al culmine di una violenta discussione.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno soccorso il ragazzo di origine pakistana e lo hanno trasferito in ospedale, dove è stato affidato alle cure dei medici. Le sue condizioni sarebbero piuttosto serie.