Bonefro, incidente sulla SS159: tre feriti nello scontro tra due auto

Poco prima di mezzogiorno si Ã¨ verificato un incidente stradale lungo la SS159, nel territorio di Bonefro, che ha coinvolto due autovetture. Sul posto Ã¨ accorsa la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano.

Nellâ€™impatto sono rimaste ferite tre persone, due delle quali incastrate tra le lamiere. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e a liberare i feriti, successivamente affidati al personale del 118 per il trasporto allâ€™ospedale di Termoli. Sul luogo dellâ€™incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato per i rilievi e gli accertamenti di competenza.