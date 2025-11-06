A Isernia la Croce Rossa lancia il “Progetto 8-13”: educazione, sensibilizzazione e gioco per i più giovani

Il Comitato CRI di Isernia avvia il “Progetto 8-13”, un percorso gratuito, ludico e formativo dedicato a bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni, pensato per promuovere i valori della solidarietà, dell’inclusione e della cittadinanza attiva attraverso attività di sensibilizzazione, educazione e gioco.

L’iniziativa offre un’occasione unica per “muovere i primi passi con la Croce Rossa Italiana”, avvicinando i più giovani ai principi fondamentali dell’associazione attraverso momenti di confronto, esperienze di gruppo e attività educative dinamiche. Le iscrizioni sono aperte fino al 9 novembre, mentre il primo incontro è previsto per sabato 29 novembre. Il progetto prevede due appuntamenti mensili, sempre di sabato, e si protrarrà fino a maggio/giugno 2026. Tutte le attività sono completamente gratuite e si terranno presso la sede del Comitato, in via G. Palatucci SNC.

“Attraverso il Progetto 8-13 vogliamo offrire ai più piccoli uno spazio di crescita e partecipazione, dove educazione e divertimento si incontrano”, afferma il presidente della CRI Isernia, Fabio Rea. “L’obiettivo è formare cittadini consapevoli e solidali, pronti a costruire un futuro più umano e responsabile.”

Per info e iscrizioni:

Email: isernia@cri.it | isernia.giovani@molise.cri.it

Telefono: 0865 412180 – 329 7717301 – 392 3912878

