“Termoli in scena”, al via la nuova rassegna teatrale

Si chiama "Termoli in scena" la rassegna organizzata dalla UILT Molise (Unione Italiana Libero Teatro), con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Termoli.

La manifestazione, che in un certo senso rappresenta un gustoso antipasto della quarta edizione del festival “Jamme Bbelle”, in programma in tutta la regione a partire come sempre da fine gennaio, prevede tre date: sabato 15 novembre, domenica 14 dicembre e domenica 11 gennaio 2026. Gli spettacoli, con inizio alle 18, si svolgeranno presso l'auditorium Santa Maria degli Angeli (Difesa Grande) della città costiera. Gli ingredienti? Sempre gli stessi: intrattenimento, risate, e spensieratezza. Il tutto condito dalla sconfinata passione per la commedia.

L'assessore alla Cultura Michele Barile, che ha accolto favorevolmente questa iniziativa, commenta: “Siamo felici di sostenere l’iniziativa della UILT. Tre proposte che uniscono tradizione e innovazione, con attenzione ai giovani talenti e alle realtà artistiche del territorio. Ringrazio la direzione artistica e le compagnie coinvolte per aver creduto in questo progetto che offrirà al pubblico occasioni di riflessione, divertimento e condivisione.”

L'esordio sarà affidato alla "Compagnia Teatrale Atriana" di Atri in Abruzzo, seguirà la compagnia molisana "Sipario Bisaccia" di Montenero di Bisaccia e chiuderà nell'anno nuovo la compagnia campana "Quelli che...il Teatro di Nola". Saranno serate all'insegna della leggerezza, con un prodotto davvero adatto a tutti, "Termoli in scena" si prepara infatti ad accogliere un pubblico che va dai 0 ai 100 anni!