Agnone, al via la Comunità Energetica Rinnovabile per produrre e condividere energia pulita

È attiva ufficialmente la Comunità Energetica Rinnovabile “Agnone Atene del Sole”, un’associazione senza scopo di lucro che unisce cittadini, imprese e Comune per un obiettivo importante: condividere energia pulita sul territorio, creando vantaggi economici, ambientali e sociali.

La Comunità è nata dalla volontà di rendere Agnone un territorio più indipendente dal punto di vista energetico e più attento alla sostenibilità, ad oggi sono già 34 i soci ad aver aderito. Alla base del funzionamento della CER, c’è un gruppo di soggetti che decidono di produrre energia da fonti rinnovabili e di consumarla e condividerla tra loro. Ad esempio, quando un impianto fotovoltaico produce energia e qualcuno, all’interno della comunità, la utilizza nello stesso momento, si ottiene un beneficio economico riconosciuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Questo meccanismo permette di ridurre i costi delle bollette, perché si consuma energia locale e si ottengono incentivi economici, e allo stesso tempo si riduce l’impatto ambientale, evitando sprechi e l’uso della rete elettrica nazionale. Per questi motivi, il Comune di Agnone, socio fondatore e promotore della Comunità Energetica, ha deciso di installare pannelli fotovoltaici sui tetti di alcuni edifici pubblici, tra cui il mattatoio, la sede della protezione civile, il mercato coperto, la scuola elementare e il palasport. L’energia prodotta sarà condivisa tra i soci della Comunità, che potranno così beneficiare di tariffe più convenienti e contribuire alla riduzione delle emissioni di CO₂.

Tale decisione è stata ratificata nella prima assemblea dei soci che si è tenuta il 4 novembre scorso, nella quale è stato eletto Presidente il sindaco di Agnone, Daniele Saia. Nella stessa riunione, è stato approvato anche il regolamento della Comunità, il quale prevede che la quota maggiore della tariffa incentivante sia riconosciuta ai consumatori, per incoraggiare l’uso dell’energia nelle ore di produzione, e una parte al Comune, quale investitore, per il recupero delle spese sostenute. Una parte delle risorse sarà inoltre destinata a iniziative sociali a beneficio della comunità.Diventare socio della CER è semplice: con una firma l’utente accetta lo statuto e il regolamento e aderisce al gruppo ottenendo vantaggi, senza cambiare il proprio fornitore di servizi elettrici.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al delegato dello Staff del Sindaco, Umberto Di Ciocco, o alla Segretaria Generale del Comune di Agnone, dott.ssa Maria Teresa Miraldi.