Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Sorpasso azzardato sulla SS Trignina, bivio per Civitanova: la foto che fa riflettere

AttualitÃ 
Condividi su:

 

Questa mattina, lungo la strada statale Trignina, nei pressi del bivio per Civitanova, un mezzo pesante Ã¨ stato fotografato mentre effettuava un sorpasso in curva su linea continua.
La manovra, particolarmente pericolosa su un tratto con scarsa visibilitÃ , riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sul rispetto delle norme del Codice della Strada.

Fortunatamente, non si sono registrati incidenti, ma la scena â€” immortalata da un automobilista di passaggio â€” sottolinea ancora una volta la necessitÃ  di maggiore prudenza sulle arterie piÃ¹ trafficate della zona.

(Nellâ€™immagine sono state oscurate targhe e loghi per tutelare la privacy dei soggetti coinvolti.)

Condividi su:

Seguici su Facebook