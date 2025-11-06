Sorpasso azzardato sulla SS Trignina, bivio per Civitanova: la foto che fa riflettere

Questa mattina, lungo la strada statale Trignina, nei pressi del bivio per Civitanova, un mezzo pesante Ã¨ stato fotografato mentre effettuava un sorpasso in curva su linea continua.
La manovra, particolarmente pericolosa su un tratto con scarsa visibilitÃ , riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sul rispetto delle norme del Codice della Strada.
Fortunatamente, non si sono registrati incidenti, ma la scena â€” immortalata da un automobilista di passaggio â€” sottolinea ancora una volta la necessitÃ di maggiore prudenza sulle arterie piÃ¹ trafficate della zona.
(Nellâ€™immagine sono state oscurate targhe e loghi per tutelare la privacy dei soggetti coinvolti.)