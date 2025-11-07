Regione Molise Voucher di 300 euro per praticare attività sportiva

Sostenere e favorire la pratica sportiva dei molisani.

È l'obiettivo di 'Voucher Sportivi', l'iniziativa della Regione Molise in collaborazione con Sport e Salute, che permetterà a bambini, adolescenti e giovani del Molise di praticare attività sportiva gratuitamente.

Grazie all'investimento della Regione, verranno resi disponibili voucher del valore massimo di 300 euro destinati ai residenti nel Molise dai 6 ai 19 anni, con priorità a coloro che vivono contesti familiari in difficoltà economiche e sociali, per svolgere attività sportiva gratuita presso le associazioni e società sportive dilettantistiche che, aderendo al progetto, metteranno a disposizione i loro corsi e le loro attività.

"Accogliamo con piacere ogni progetto che valorizzi tutte le iniziative sportive - ha detto il presidente della Regione, Francesco Roberti - soprattutto quelle che danno l'opportunità ai più giovani di praticare la propria disciplina. Lo sport, infatti, agevola l'inclusione e rappresenta un veicolo di valori fondamentali per il sano sviluppo della persona". "Siamo orgogliosi di fare squadra con la Regione Molise in una partita così importante per il benessere dei cittadini - commenta Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute - siamo pronti a mettere a disposizione della Regione la nostra esperienza e competenza per un progetto che punta ad abbattere i costi della pratica sportiva che rappresenta una delle principali barriere d'accesso".