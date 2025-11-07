Vaccini, il 15 novembre Open Day “Sempre Protetti” a Isernia,Campobasso e Termoli: accesso libero per tutti

Nuovamente in campo per tutelare la salute pubblica con l'iniziativa "Sempre Protetti", un Open Day Vaccinale straordinario e ad accesso libero. L'appuntamento è fissato per sabato 15 novembre, con orario continuato dalle 8:30 alle 17:00.

Appuntamento in tre centri strategici della regione, per raggiungere il più ampio numero di persone:

- Campobasso: Centro Vaccinale in Piazza della Repubblica, 14

- Isernia: Centro Vaccinale in Largo Cappuccini n. 1 (ex ospedale vecchio)

- Termoli: Centro Vaccinale in Via del Molinello, 1 (ex ospedale vecchio)

L'obiettivo dell'Open Day è proteggere la salute della popolazione molisana offrendo la possibilità di vaccinarsi gratuitamente e con accesso libero, senza necessità di prenotazione, contro:

- Influenza Stagionale

- COVID-19

- Pneumococco

I tre vaccini possono essere somministrati anche contemporaneamente in maniera sicura, ben tollerata e garantendo un'adeguata risposta anticorpale.

L'iniziativa è volta a sensibilizzare tutti i cittadini molisani sull'importanza della prevenzione vaccinale. A tal proposito, la dottoressa Carmen Montanaro, Direttore del Dipartimento Unico di Prevenzione, ha voluto lanciare un chiaro messaggio alla comunità: "Vaccinarsi è una scelta di responsabilità verso se stessi, ma anche verso gli altri. Comprendere l'importanza delle vaccinazioni può salvare noi stessi e chi ci sta a cuore!"

L'Open Day "Sempre Protetti" si configura quindi come un'occasione fondamentale per rafforzare le difese immunitarie in vista della stagione invernale, unendo la praticità dell'accesso libero all'efficacia della prevenzione multipla. Tutta la cittadinanza molisana è invitata a partecipare.



