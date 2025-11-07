Campobasso, l’atleta termolese Chiara Tavani premiata dal Consiglio regionale per i successi nella Kickboxing

A Campobasso, nella sala “Lello Lombardi” della Biblioteca del Consiglio regionale di Palazzo d’Aimmo, il presidente Quintino Pallante ha consegnato oggi un’onorificenza dell’Assemblea legislativa a Chiara Tavani, giovane atleta termolese.

Chiara, componente della squadra Nazionale di Kickboxing nella specialità Kick Light, ha conquistato il 4° posto al Campionato Europeo Cadetti e Juniores WAKO (World Association of Kickboxing Organizations), disputato lo scorso settembre a Jesolo (VE). Nel 2024 ha partecipato al Campionato del Mondo a Budapest e, due anni fa, a quello Europeo a Istanbul.

Un riconoscimento analogo è andato al coach Carmine De Palma, premiato per il ruolo determinante nel percorso sportivo di Chiara e nel sostenerla nel raggiungimento dei suoi prestigiosi risultati a livello internazionale. Grande orgoglio per Termoli e per tutta la regione, che celebra il talento dell’atleta e la dedizione di chi l’ha accompagnata nei suoi successi.