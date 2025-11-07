AGNONE (IS) â€“ In corso i lavori di manutenzione straordinaria delle strade: i residenti affermano che su alcune non si interveniva da oltre 40 anni

Sono in corso ad Agnone i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino stradale tramite bitumatura in alcune importanti vie del centro abitato.

Lâ€™intervento interessa Via San Lorenzo, Via Don Bosco, Via Monsignor Giannico e Via Gualterio, arterie molto trafficate e da tempo oggetto di segnalazioni da parte dei residenti.

Secondo le testimonianze di diversi abitanti, in alcune di queste strade non si interveniva da circa 40 anni. Le carreggiate, ormai deteriorate, presentavano buche e avvallamenti che rendevano difficoltosa e pericolosa la circolazione, soprattutto per pedoni e motociclisti.

Il progetto, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 665 del 21 ottobre 2025, Ã¨ stato infatti reso necessario proprio a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini, con lâ€™obiettivo di ripristinare e assestare le pavimentazioni stradali per garantire maggiore sicurezza e decoro urbano.

Dopo lâ€™approvazione della Variazione al Bilancio con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 dellâ€™11 luglio 2025, il Comune di Agnone ha stanziato un importo complessivo di â‚¬ 50.000,00 IVA compresa per lâ€™esecuzione dei lavori.

PoichÃ© lâ€™importo rientra sotto la soglia dei 150.000 euro, si Ã¨ proceduto con affidamento diretto ai sensi del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 36/2023).

Lâ€™incarico Ã¨ stato affidato alla ditta Pistilli Costruzioni S.R.L. di San Polo Matese (CB), selezionata dopo sondaggi di mercato e verifica dei requisiti tecnici ed economici.

Lâ€™affidamento diretto Ã¨ stato motivato dalla necessitÃ di intervenire con urgenza per eliminare situazioni di pericolo, nel rispetto dei principi di efficacia, economicitÃ e tempestivitÃ .

Lâ€™importo netto per i lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta a â‚¬ 40.983,61, oltre IVA al 22%.