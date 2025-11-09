Poesia ed emozioni a Trivento: grande successo per la 2ª edizione del “LetteraT – Premio Emanuele Ciafardini”

Una sala gremita, applausi, emozione e parole che uniscono: così Trivento ha celebrato la poesia domenica 9 novembre, in occasione della 2ª edizione del “LetteraT – Premio Emanuele Ciafardini”. La serata si è aperta con un momento di profonda emozione dedicato alla memoria di Gloria Griguoli, scomparsa un anno fa.

Ventiquattro autori hanno preso parte al concorso con opere su temi profondi e variegati, tra cui ricordi, distruzione, rinascita, fragilità e libertà. Alcuni autori hanno letto personalmente i propri componimenti, mentre altri – molti dei quali provenienti da fuori regione e non presenti fisicamente – hanno affidato la lettura a un interprete o agli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano”. Condotta da Giulia Vasile, la cerimonia è stata arricchita dalle esibizioni dal vivo del corpo di ballo Animafit & Lisadance e della band Belladomanda, alternando le performance artistiche alla lettura dei componimenti.

La giuria – composta da Ida Cimmino, dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano”, Elisa Marianacci, assessore comunale alla Cultura, e Giovanni Mancinella, studente di lettere moderne – ha proclamato i vincitori. Antinima Gianfrancesco si è aggiudicato il 1º posto, seguito da Bambina Di Filippo e Alberto Cornacchione. Il “Premio Speciale Giovani” è andato a Valentina Scarano, mentre la “Menzione speciale per l’artista più giovane” è stata conferita al piccolo Ennio Cardella, di soli 10 anni.

Al termine della serata, gli organizzatori hanno ringraziato i partecipanti e dato loro appuntamento alla prossima edizione, con la promessa di continuare a condividere poesia, arte e cultura. A seguire, un momento conviviale con buffet ha accompagnato la chiusura della serata tra sorrisi, emozione e condivisione. Con questa 2ª edizione, “LetteraT” conferma il suo ruolo di appuntamento culturale, valorizzando la poesia come forma d’arte viva e unendo generazioni e territori attraverso la forza delle parole.