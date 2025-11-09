Sconfitta immeritata per l’Olympia Agnonese: il Piedimonte Matese vince 1-0 tra polemiche arbitrali



Una domenica amara per i ragazzi di mister Farocco dell’Olympia Agnonese, che dopo la splendida prestazione di sabato scorso contro la capolista Venafro, cadono di misura nella decima giornata del campionato di Eccellenza sul campo del Piedimonte Matese, squadra seconda in classifica, con il risultato di 1-0. Il gol decisivo arriva al 43’ del secondo tempo, frutto di un’azione confusa in area di rigore: la palla si infila in rete senza che nessuno la tocchi.

Nonostante il risultato, i granata hanno dominato la partita, mostrando superiorità rispetto all’avversario. Nei primi quindici minuti, Cardoso sfiora il vantaggio in due occasioni: prima colpendo la traversa e poi mandando alto un tiro facile da concretizzare in rete.

Tuttavia, la prestazione è stata segnata negativamente dall’arbitraggio del signor Colella della sezione di Termoli. L’arbitro ha fischiato in maniera discutibile, con decisioni che hanno penalizzato costantemente l’Olympia Agnonese. La situazione peggiora con l’espulsione di Gimenez per doppia ammonizione, generata da un fallo che, secondo la società, non avrebbe meritato sanzione. Dopo l’espulsione, l’arbitro ha continuato a dirigere la gara in maniera controversa, concedendo falli e ammonizioni a senso inverso e generando grande delusione tra i giocatori e la dirigenza.

A rendere ancora più critica la situazione, il comportamento dei due assistenti di gara: uno di loro ha richiesto l’espulsione di un giocatore granata per presunte parole ingiuriose, richiesta che l’arbitro ha inizialmente ignorato, per poi sanzionare il giocatore solo al termine della partita.

La società esprime forte delusione per un risultato considerato “bugiardo” rispetto alla prestazione sul campo e chiede maggiore professionalità e preparazione arbitrale per il prossimo impegno. Domenica prossima, l’Olympia Agnonese ospiterà la capolista Alto Casertano: la squadra e la società confidano in una direzione di gara equilibrata e imparziale, auspicando che l’AIA designi un arbitro all’altezza.