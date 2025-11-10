Termoli. Carabinieri intercettano a Campomarino unâ€™auto rubata sulla SS16: trovati arnesi da scasso a bordo.

Termoli. Carabinieri della Sezione Radiomobile nella notte intercettano a Campomarino unâ€™autovettura sulla strada statale 16 risultata rubata circa una settimana fa in provincia di Pescara. Rinvenuti allâ€™interno arnesi da scasso.
La scorsa notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Termoli, impegnati in un predisposto servizio finalizzato alla prevenzione dei furti di autovetture, notavano transitare a velocitÃ sostenuta, allâ€™altezza di Campomarino, sulla S.S. 16, una berlina di colore grigio di grossa cilindrata con a bordo quattro individui. La situazione insospettiva i militari che si ponevano allâ€™inseguimento della vettura, nel frattempo risultata rubata in provincia di Pescara circa una settimana fa.
La gazzella nonostante la velocitÃ dei fuggitivi e il fondo stradale bagnato, riusciva a mantenere il contatto visivo con il veicolo in fuga, evitando anche tutta una serie di oggetti che i malviventi lanciavano dalla vettura nel tentativo di colpire la gazzella. La berlina rubata terminava la propria corsa in contrada Vaccareccia di Chieuti (FG) con i quattro che, favoriti dal buio, abbandonavano il veicolo riuscendo a dileguarsi a piedi tra le campagne circostanti. Rinvenuti e sequestrati, oltre alla vettura, arnesi da scasso. Le indagini proseguono per lâ€™identificazione dei malviventi.
Lâ€™attivitÃ in questione conferma la massima attenzione dellâ€™Arma di Termoli nel controllo del territorio finalizzato alla prevenzione del fenomeno dei furti nel circondario nellâ€™ottica di garantire la sicurezza della comunitÃ .