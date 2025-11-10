Interrogazione in Consiglio regionale sul servizio dei Centri Antiviolenza: esclusi i Comuni, mancano tutele per le lavoratrici e chiarezza sugli affidamenti

I Consiglieri regionali Angelo Primiani, Andrea Greco, Roberto Gravina, Alessandra Salvatore, Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla, appartenenti ai gruppi di opposizione del Consiglio Regionale del Molise, hanno presentato unâ€™interrogazione a risposta orale, ai sensi dellâ€™art. 85 e seguenti del Regolamento interno del Consiglio, avente ad oggetto il servizio dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio sul territorio regionale

Leggi la mozione integrale: https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2025/C/Copia_DocPrincipale_interrogazione_servizio_centri_antiviolenza.pdf

Lâ€™iniziativa nasce dallâ€™esigenza di fare chiarezza sulle modalitÃ di gestione e di affidamento della rete dei servizi antiviolenza da parte della Giunta regionale, a seguito della Deliberazione n. 196 del 27 giugno 2025, che ha approvato il nuovo Avviso pubblico per la co-progettazione e la co-gestione dei servizi finanziati con il Fondo 2024 per le pari opportunitÃ .

In particolare, i firmatari intendono accendere lâ€™attenzione del Consiglio e dellâ€™opinione pubblica su alcune criticitÃ di natura amministrativa e politica, tra cui:

lâ€™esclusione dei Comuni dalla procedura di co-progettazione, nonostante il loro ruolo storico nella gestione dei CAV;

la mancanza di una clausola sociale a tutela delle lavoratrici impiegate nei centri;

la scelta di assegnare direttamente parte delle risorse regionali a un solo ente del terzo settore senza procedura pubblica;

lâ€™attribuzione di punteggi discutibili (come quello legato alla sede legale), che hanno inciso sullâ€™esito dellâ€™affidamento;

i dubbi sullâ€™effettiva disponibilitÃ dei locali per il CAV di Campobasso e per la Casa Rifugio regionale.

Attraverso questa interrogazione, i Consiglieri chiedono al Presidente della Giunta Regionale di chiarire le ragioni e la legittimitÃ delle scelte compiute, nellâ€™interesse della trasparenza amministrativa, della continuitÃ dei servizi di tutela delle donne vittime di violenza e del rispetto delle professionalitÃ coinvolte.

La mozione allegata intende dunque sollecitare un confronto politico serio e pubblico in Consiglio regionale, affinchÃ© la Regione Molise garantisca una gestione dei Centri Antiviolenza coerente con i principi di legalitÃ , efficacia e pari opportunitÃ .