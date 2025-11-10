Ecco il Bando di Concorso per lâ€™Assegnazione di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Agnone

Il presente Bando di Concorso, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 06/02/2025 e Determina Dirigenziale n. 702 del 30/10/2025, disciplina la formazione della graduatoria generale per lâ€™assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e degli alloggi ad essi assimilati, ubicati nel Comune di Agnone (IS).

Lâ€™iniziativa si inserisce nellâ€™ambito delle politiche comunali e regionali per la tutela del diritto alla casa e per la promozione dellâ€™inclusione sociale, in attuazione delle Leggi regionali 4 agosto 1998, n. 12, e 7 luglio 2006, n. 17, e successive modifiche e integrazioni.

Il bando definisce in modo dettagliato: leggi il bando integrale clicca Qui

i requisiti di ammissione dei concorrenti;

le modalitÃ e i termini di presentazione delle domande (entro il 9 gennaio 2026, ore 12.00);

i criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria;

le condizioni di locazione e le disposizioni normative di riferimento.

Lâ€™Amministrazione comunale, attraverso questo strumento, intende garantire trasparenza, equitÃ e accessibilitÃ nelle procedure di assegnazione degli alloggi pubblici, assicurando la corretta applicazione delle normative vigenti e la tutela delle fasce sociali piÃ¹ deboli.

Per ogni dettaglio normativo, procedurale e documentale, si rinvia al testo integrale del bando, allegato al presente documento.

Agnone, 10 novembre 2025

Il Responsabile dellâ€™Area Tecnica e R.U.P.

Geom. Vittorio Patriarca

https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2025/B/BANDO-ASSEGNAZIONE-ALLOGGI-ERP.pdf