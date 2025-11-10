“Liberi dalla Paura”: ad Agnone il corso gratuito di difesa personale femminile

Un’iniziativa importante per la sicurezza e l’autostima delle donne arriva ad Agnone (IS) con il corso di difesa personale “Liberi dalla Paura”, promosso dall’Associazione Educativa Pedagogica Petrarca (AEPP) e patrocinato dalla Regione Molise e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il corso, gratuito (previsto solo un costo di 10 euro per la tessera assicurativa), sarà tenuto dal Maestro Giovanni Alfieri, cintura nera 5º dan, e si svolgerà presso il Mercato Coperto di Agnone nelle seguenti date:

? Novembre: 18, 20, 24, 27

? Dicembre: 4, 9, 11, 16

⏰ Orario: dalle 19.00 alle 20.15

L’iniziativa, dedicata esclusivamente al pubblico femminile, mira a fornire strumenti pratici di autodifesa e a rafforzare la fiducia personale, promuovendo la cultura del rispetto e della prevenzione contro la violenza di genere.

Il progetto vede anche la collaborazione dei Comuni di Agnone, Civitanova del Sannio, Salcito e Poggio Sannita, oltre al supporto dell’ASD Bloom Sports Trivento.

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 novembre 2025.

Per informazioni e adesioni: Prof. Giovanni Alfieri – 329 1133469.

Un’occasione concreta per imparare a difendersi e vivere con più sicurezza.