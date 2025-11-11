Termoli, auto in fiamme: intervento dei Vigili del Fuoco in via Martiri della Resistenza

Poco dopo le 7:30 di questa mattina, in via Martiri della Resistenza a Termoli, unâ€™autovettura alimentata a benzina e GPL Ã¨ stata avvolta dalle fiamme.

Sul posto Ã¨ intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, con unâ€™autopompa serbatoio e unâ€™autobotte. A causa del denso fumo sprigionato dallâ€™incendio, i soccorritori hanno dovuto operare indossando gli autoprotettori per garantire la propria sicurezza.

Il traffico ha registrato rallentamenti durante le operazioni di soccorso, proseguite fino al completo spegnimento e alla messa in sicurezza del veicolo. Sul luogo dellâ€™incendio sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, i Carabinieri e la Polizia Locale per gestire la viabilitÃ e supportare le operazioni di soccorso.