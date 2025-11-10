Sit-in dei pescatori e operatori marittimi alle Tremiti: protesta contro il progetto del campo boe

Isole Tremiti, 15 novembre 2025 â€“ Sulla banchina del molo di San Domino si terrÃ un sit-in organizzato dai pescatori e dagli operatori marittimi delle Isole Tremiti.

Lâ€™iniziativa nasce come forma di protesta contro il progetto del campo boe che, secondo i promotori della manifestazione, interesserebbe gran parte della zona C dellâ€™arcipelago, lâ€™unica attualmente senza restrizioni per gli isolani, e una parte della zona B.

Il progetto, spiegano i manifestanti, coinvolgerebbe aree di elevato valore paesaggistico, turistico e storico, modificando in modo significativo la fruibilitÃ del mare sia per i residenti sia per i turisti che ogni anno scelgono le Tremiti per le proprie vacanze.

Lâ€™obiettivo del sit-in Ã¨ quello di richiamare lâ€™attenzione delle autoritÃ competenti e dellâ€™opinione pubblica sui rischi di un intervento che, a loro avviso, potrebbe limitare lâ€™attivitÃ di pesca tradizionale e ridurre la libertÃ di accesso al mare per la comunitÃ locale.

I promotori dellâ€™iniziativa auspicano un confronto aperto e costruttivo con le istituzioni, per valutare soluzioni che consentano di tutelare lâ€™ambiente marino senza compromettere la vita economica e sociale delle isole.