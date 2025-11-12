Lupi, Volpi e Cinghiali alle porte: come proteggere gli animali domestici dal ritorno dei predatori

Negli ultimi anni la natura si è avvicinata di nuovo alle nostre case. Lupi, volpi, faine, cinghiali e rapaci stanno tornando in molti territori italiani — anche dove da decenni non si vedevano più.

Un segnale positivo per l’ambiente, ma che porta con sé una domanda inevitabile:

sono in pericolo i nostri animali domestici?

La verità è che non esiste un confine netto tra il mondo selvatico e quello umano.

Le volpi attraversano i campi coltivati, i lupi percorrono le valli appenniniche, e sempre più spesso i predatori imparano ad avvicinarsi alle zone abitate, attratti da facili fonti di cibo: pollai, ciotole all’aperto, rifiuti organici.

Per loro è istinto, non cattiveria. Ma per noi può trasformarsi in un problema serio.

Volpi e Faine: Sono piccole, silenziose e abilissime nel trovare varchi nei recinti.

Attaccano soprattutto polli, conigli e gatti durante la notte.



Lupi e cani inselvatichiti

Il lupo appenninico raramente si avvicina ai centri abitati, ma può colpire pecore o capre in pascoli isolati.

Molto più pericolosi sono i cani randagi o inselvatichiti, che spesso cacciano in branco.

Soluzione: cani da guardiania, recinti elettrificati, segnalare alle autorità la presenza di branchi vaganti.

Rapaci

Aquilotti, poiane e gufi reali scambiano a volte gattini o conigli piccoli per prede naturali.

Soluzione: coperture o reti sopra i recinti e sorveglianza nelle ore diurne.

Cinghiali

Non sono predatori, ma se provocati possono diventare pericolosi per cani curiosi o territoriali.

Soluzione: evitare passeggiate notturne nei boschi o aree rurali durante il periodo degli accoppiamenti.

Come proteggere gli animali domestici

Non lasciare cibo all’aperto.

Tenere gatti e cani in casa la notte.

Chiudere pollai e conigliere con reti robuste e ben fissate.

Usare luci a sensore o videocamere per scoraggiare gli intrusi.

In campagna, preferire cani da protezione o sistemi acustici dissuasori.

Convivenza possibile

Il ritorno dei predatori è la prova che l’ambiente sta guarendo.

Ma la natura, per quanto affascinante, va rispettata e compresa.

Con poche regole di buon senso possiamo vivere accanto a lupi e volpi senza paura, proteggendo al tempo stesso i nostri animali.? La convivenza è possibile: serve conoscenza, rispetto e attenzione.

La foto copertina e' tratta dal web. L'animale predatore sembrerebbe un Coyote