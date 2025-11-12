Ingoia droga e muore prima della perquisizione dei carabinieri

L'unica certezza per ora Ã¨ che si tratta di un caso di "ingestione volontaria di sostanza stupefacente", come confermato dalla procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, la quale ha aggiunto che "sono in corso analisi quantitative" sulla droga. A scoprire il corpo senza vita dell'uomo sono stati i Carabinieri che dovevano effettuare una perquisizione nel suo appartamento: il 45enne aveva precedenti legati al mondo della droga. L'ipotesi Ã¨ che possa aver ingerito lo stupefacente dopo essersi reso conto dell'arrivo dei militari.

Le indagini sono affidate alla Compagnia Carabinieri di Termoli con il reparto operativo del Comando provinciale di Campobasso; nell'appartamento sono stati effettuati rilievi per ore dalla scientifica dell'Arma.

La salma Ã¨ stata trasferita nell'obitorio dell'ospedale di Termoli dove sarÃ effettuata l'autopsia disposta dalla Procura di Larino. Allo stato non vi sono reati per i quali si procede.