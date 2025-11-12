Ecco sedi e orari per le vaccinazioni gratuite (COVID-19, Influenza e Pneumococco)

AGNONE (IS) e MOLISE â€“ La campagna vaccinale dell'ASReM prosegue a pieno ritmo e garantisce la somministrazione gratuita e con accesso libero (senza prenotazione) contro Influenza, COVID-19 e Pneumococco in tutti i territori molisani.
Ad Agnone, i cittadini potranno recarsi presso l'ambulatorio vaccinale territoriale di Via Marconi, 22, tutti i lunedÃ¬ dalle ore 12:00 alle 13:30.
Sedi e Orari nel resto del Molise
Oltre ad Agnone, il Dipartimento Unico di Prevenzione ASReM ha stabilito i seguenti orari e sedi:
Centri Vaccinali Dipartimentali (Lun-Ven, 9:00 - 12:30)
Campobasso: Piazza della Repubblica 14
Isernia: Largo Cappuccini 1
Termoli: Via del Molinello 1
Ambulatori Territoriali (12:00 - 13:30)
|Comune
|Sede
|Giorno di Apertura
|Bojano
|Via Colle Bellavista
|LunedÃ¬
|Frosolone
|LocalitÃ S. Anna
|GiovedÃ¬
|Larino
|Via Marra 1
|MartedÃ¬
|Riccia
|Viale Pietro Sedati 2
|MercoledÃ¬
|Trivento
|Via Acquasantianni
|GiovedÃ¬
|Venafro
|Via Colonia Giulia
|LunedÃ¬, mercoledÃ¬ e venerdÃ¬