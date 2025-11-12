Partecipa a Alto Molise

Ecco sedi e orari per le vaccinazioni gratuite (COVID-19, Influenza e Pneumococco)

AttualitÃ 
AGNONE (IS) e MOLISE â€“ La campagna vaccinale dell'ASReM prosegue a pieno ritmo e garantisce la somministrazione gratuita e con accesso libero (senza prenotazione) contro Influenza, COVID-19 e Pneumococco in tutti i territori molisani.

Ad Agnone, i cittadini potranno recarsi presso l'ambulatorio vaccinale territoriale di Via Marconi, 22, tutti i lunedÃ¬ dalle ore 12:00 alle 13:30.

 

Sedi e Orari nel resto del Molise

 

Oltre ad Agnone, il Dipartimento Unico di Prevenzione ASReM ha stabilito i seguenti orari e sedi:

 

Centri Vaccinali Dipartimentali (Lun-Ven, 9:00 - 12:30)

 

Campobasso: Piazza della Repubblica 14

Isernia: Largo Cappuccini 1

Termoli: Via del Molinello 1

 

Ambulatori Territoriali (12:00 - 13:30)

 

ComuneSedeGiorno di Apertura
BojanoVia Colle BellavistaLunedÃ¬
FrosoloneLocalitÃ  S. AnnaGiovedÃ¬
LarinoVia Marra 1MartedÃ¬
RicciaViale Pietro Sedati 2MercoledÃ¬
TriventoVia AcquasantianniGiovedÃ¬
VenafroVia Colonia GiuliaLunedÃ¬, mercoledÃ¬ e venerdÃ¬

 

