Nada porta il suo nuovo tour in Molise: il 7 dicembre live all’Auditorium di Isernia

Cresce l’attesa in Molise per l’arrivo di Nada, una delle voci più autentiche e rivoluzionarie della musica italiana. L’artista sarà in concerto sabato 7 dicembre all’Auditorium di Isernia, unica data regionale del suo nuovo tour, che segue la pubblicazione dell’album “Nitrito”, uscito la scorsa primavera per l’etichetta Santeria con distribuzione Audioglobe.

Sul palco, Nada sarà accompagnata da Andrea Mucciarelli (chitarra), Franco Pratesi (tastiere), Francesco Chimenti (basso) e Luca Cherubini (batteria). In scaletta non mancheranno i grandi classici che hanno segnato la sua carriera – da “Amore Disperato” a “Ma che freddo fa”, fino a “Senza un perché”, brano riscoperto dal grande pubblico grazie alla serie The Young Pope di Paolo Sorrentino – insieme ai nuovi brani di “Nitrito”, tra cui i singoli “Un giorno da regalare” e “Una notte che arriva”. I biglietti per il concerto sono disponibili su www.ciaotickets.com e nei punti vendita autorizzati.

Prodotto da John Parish – storico collaboratore di PJ Harvey – il disco “Nitrito” segna una nuova tappa nella ricerca artistica di Nada, che prosegue così un sodalizio iniziato nel 2004 con l’album “Tutto l’amore che mi manca”. Registrato a Bristol, il nuovo lavoro arriva a cinque anni da “La paura va via da sé se i pensieri brillano” e conferma la capacità della cantante di muoversi con libertà tra pop, rock, sperimentazione e teatro.

Con una carriera iniziata giovanissima e attraversata da successi, spettacoli teatrali e opere letterarie, Nada Malanima – semplicemente Nada – continua a imporsi come una delle artiste più originali e coraggiose della scena italiana contemporanea. Oltre alla musica, si è dedicata alla scrittura con libri come “Il mio cuore umano” (da cui è stato tratto il film “La bambina che non voleva cantare”) e il più recente “Come la neve di un giorno. Una visione”.