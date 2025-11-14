Giornata Nazionale della Colletta , sabato15 novembre 2025

Sabato 15 novembre 2025, in più di 11.600 supermercati in tutta Italia, torna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Partecipa anche tu e dona la spesa per chi è in difficoltà! Gli alimenti che chiediamo quest'anno sono: olio, verdure e legumi in scatola, tonno e carne in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, alimenti per l'infanzia e riso.

Se hai bisogno di assistenza, scrivici a volontari.colletta@bancoalimentare.it oppure contattaci al 02 8965 8459 nei seguenti orari: dal lnel molise molunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30. Il martedì ed il giovedì il servizio sarà attivo, oltre che la mattina, anche al pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.

Sabato 16 novembre 2024, la Caritas Diocesana di Trivento collabora con il Banco Alimentare Onlus nei punti vendita di seguito riportati:

Trivento

Maxi Coal

Buongiorno Coal (Via Marconi)

Comas

Massimo Risparmio (Via Acquasantanni)

Gran Risparmio

Despar

Panificio Moderno

Isola Azzurra



Agnone

MD Discount

Decò

Supermercato Amicone

Bagnoli del Trigno

Forno e Alimentari Nina La Rocca

Alimentari Bizzarro

Vizi e Sfizi Pamela Cirulli

Alimentari e Bar La Boutique del Caffè

Macelleria Alimentari Antonio Ciarniello e Figli

Montedoro Latticini

Macelleria e Alimentari Finamore Gimac



Frosolone:

Shopping Center

Scudo di De Cristofaro Carmela

Supermercato Colarusso

Kappa Food

Macelleria la Frosolonese

Alimentari Mainella Flora (Acquevive)

C.F. Food di Carmine Fiani

Agri Più di Colaciello Domenico

Minimarket Lucrezia – (Pedencone)

Farmacia Jovine

Supermercato Sigma

Fattoria Fonte paolo

Ortofrutta Tagliaferri

Macelleria Fresilia

San Pietro in Valle

Alimentari Palangio Antonio

Alimentari Palangio Franco

Macelleria Ciampitti

Civitanova Del Sannio

Alimentari Spugnardi Rosina

Alimentari Fiorda Angela

Alimentari D’Amico Felicetta

Alimentari Ricci Massimiliano

Macelleria Ciarniello

Farmacia dott.ssa Di Palma Alessia

Si ringrazia per la collaborazione:

l’Associazione Nazionale dei Carabinieri, nucleo di Agnone;

il gruppo Alpini di Trivento;

il Gruppo Volontariato Bagnoli del Trigno

Caritas Parrocchiale di Civitanova del Sannio;

e numerosi volontari che si sono prodigati per assicurare i viveri alle famiglie bisognose.

Buona Colletta alimentare a tutti!

«I poveri hanno ancora molto da insegnare, perché in una cultura che ha messo al primo posto la ricchezza e spesso sacrifica la dignità delle persone sull’altare dei beni materiali, loro remano contro corrente evidenziando che l’essenziale per la vita è ben altro. […]

[Occorre] un cuore umile, che abbia il coraggio di diventare mendicante. Un cuore pronto a riconoscersi povero e bisognoso. Esiste, infatti, una corrispondenza tra povertà, umiltà e fiducia. […]

Non dimentichiamo di custodire «i piccoli particolari dell’amore»: fermarsi, avvicinarsi, dare un po’ di attenzione, un sorriso, una carezza, una parola di conforto… Questi gesti non si improvvisano; richiedono, piuttosto, una fedeltà quotidiana, spesso nascosta e silenziosa, ma resa forte dalla preghiera. […]

Se la preghiera non si traduce in agire concreto è vana; infatti «la fede senza le opere è morta». Tuttavia, la carità senza preghiera rischia di diventare filantropia che presto si esaurisce».

Papa Francesco, Messaggio per la VIII Giornata Mondiale dei Poveri

La lista della spesa