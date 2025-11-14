Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Molise, il 15 novembre Poste Italiane sostiene la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare con la sua flotta

AttualitÃ 
Condividi su:

Poste Italiane sostiene anche in Molise la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma domani 15 novembre, con una flotta di 4 mezzi aziendali a basse emissioni per il trasporto degli alimenti raccolti nei supermercati aderenti. Con questâ€™iniziativa il Gruppo conferma il forte impegno sociale, in linea con i valori di sostenibilitÃ , inclusione e vicinanza alle comunitÃ  che da sempre ne ispirano lâ€™azione.

I veicoli messi a disposizione da Poste Italiane provvederanno a distribuire i prodotti alimentari alle oltre 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, case-famiglia, comunitÃ  per i minori, centri dâ€™ascolto, unitÃ  di strada) che sostengono circa 1.750.000 persone.

Dal 1997 la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, organizzata da Banco Alimentare Ets, Ã¨ un importante momento di solidarietÃ  e di aiuto concreto e diretto alle famiglie bisognose. SarÃ  possibile donare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure o legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno o carne in scatola, alimenti per l'infanzia e riso in quasi 12.000 supermercati in tutta Italia.

Condividi su:

Seguici su Facebook