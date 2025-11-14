Ernesta Vassolo porta il Molise alla finale di Extra Cuoca 2025



La chef molisana Ernesta Vassolo, originaria di Chiauci e diplomata all’Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria, torna protagonista nel panorama gastronomico italiano. Dopo il successo del 2024 con il “Baccalà Molensis”, che le valse il primo posto nella categoria Secondi Piatti di Extra Cuoca, quest’anno parteciperà alla finale del 2 dicembre 2025 nella categoria Antipasti con la ricetta “Cappuccino di trota”.

Al ristorante di famiglia “La Volpe”, Ernesta unisce tradizione e creatività, valorizzando ingredienti locali come olio extravergine, erbe spontanee e formaggi d’altura. La sua cucina racconta il Molise, trasformando sapori semplici in piatti eleganti e raffinati, capaci di conquistare giurie nazionali e appassionati.

Dalla formazione a Villa Santa Maria alla ribalta nazionale, la chef rappresenta un esempio di talento, passione e radici ben salde, confermando che anche un piccolo borgo dell’Alto Molise può diventare protagonista della cucina italiana.