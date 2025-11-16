San Vittore del Lazio: Davide Iaciancio Primo Assoluto e Alessia terza al Music Art Festival

La partecipazione dei fratelli Davide e Alessia Iaciancio al Music Art Festival di San Vittore del Lazio si Ã¨ conclusa con risultati di grande rilievo, confermando ancora una volta la qualitÃ e la costanza del loro percorso musicale.

Il pluripremiato Davide Iaciancio ha brillato in modo eccezionale nel settore dellâ€™organetto a 2 e 4 bassi, distinguendosi tra circa cinquanta partecipanti complessivi di tutte le etÃ e categorie. Il giovane musicista ha conquistato:

Primo posto di categoria;

Primo posto assoluto tra tutti gli organettisti presenti, superando concorrenti anche di categorie superiori per etÃ ed esperienza.

Un risultato di grande prestigio, che conferma il talento e la maturitÃ artistica raggiunta da Davide.

Nella sezione dedicata alla fisarmonica diatonica, il giovane musicista ha inoltre ottenuto un secondo posto di categoria, dimostrando versatilitÃ e unâ€™eccellente preparazione anche in questa disciplina.

Ottimo risultato anche per la sorella Alessia Iaciancio, che ha saputo distinguersi nella propria categoria ottenendo un prestigioso terzo posto, valorizzando cosÃ¬ il proprio impegno e la sua crescente sensibilitÃ musicale.

Questi traguardi rappresentano il frutto di un percorso fondato su dedizione, passione e studio costante, svolto sotto la guida esperta del maestro Danilo Minichillo, che accompagna i giovani musicisti in un cammino di crescita continua.

Grande soddisfazione Ã¨ stata espressa dai genitori, orgogliosi dei successi dei propri figli e dellâ€™impegno che ogni giorno dedicano alla musica, portando risultati sempre piÃ¹ significativi e rappresentando con merito il territorio.

La partecipazione al Music Art Festival si conferma cosÃ¬ un importante momento di valorizzazione per Davide e Alessia, due giovani talenti in costante ascesa.