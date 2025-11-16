Partecipa a Alto Molise

Margiolina Mastronardi, originaria di Pietrabbondante, nominata Presidente del Tribunale di Isernia

AttualitÃ 
Isernia, 16 novembre 2025 â€“ Ãˆ ufficiale: Margiolina Mastronardi Ã¨ il nuovo Presidente del Tribunale di Isernia. La nomina, approvata dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, segna un importante traguardo nella carriera della magistrata, riconosciuta per le sue competenze giuridiche e il costante impegno nel campo della giustizia.

Originaria di Pietrabbondante, in Alto Molise, Mastronardi Ã¨ apprezzata per la sua dedizione e professionalitÃ . Nel nuovo ruolo guiderÃ  il Tribunale di Isernia con lâ€™obiettivo di assicurare equitÃ  e trasparenza, valori che da sempre caratterizzano il suo percorso professionale.

La comunitÃ  locale e gli operatori del diritto attendono con fiducia le iniziative e le decisioni del nuovo Presidente, certi che il suo operato contribuirÃ  a rafforzare il ruolo della magistratura sul territorio.

