Grave incidente alle porte di Agnone: operaio 35enne rimane ferito durante il soccorso di una bisarca in avaria

Agnone (IS) â€“ Momenti di grande tensione intorno alle ore 19 alle porte di Agnone, dove una bisarca (autocarro per il trasporto di veicoli) Ã¨ rimasta in avaria su una strada di collegamento. In seguito al guasto, Ã¨ stato richiesto lâ€™intervento di un addetto alle riparazioni per valutare la situazione e organizzare la rimessa in sicurezza del mezzo.

Dalla ricostruzione ancora parziale dei fatti che si apprendono , durante le operazioni di assistenza, il giovane, sembrerebbe un 35 enne di nazionalitÃ egiziana Ã¨ rimasto coinvolto in un grave incidente: per motivi che sono ancora da chiarire, Ã¨ stato ferito gravemente. Sul posto sono arrivati rapidamente i soccorsi: il personale del 118, insieme ai Vigili del Fuoco e alle forze dellâ€™ordine, ha prestato i primi interventi.

Il giovane Ã¨ stato stabilizzato sul posto e quindi trasportato dâ€™urgenza allâ€™ospedale Cardarelli di Campobasso, dove Ã¨ ricoverato in condizioni gravi, secondo quanto riferito .

Le autoritÃ locali hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dellâ€™incidente e capire esattamente cosa sia successo durante lâ€™intervento: se ci siano state responsabilitÃ legate alla manovra di soccorso o se si sia trattato di un evento sfortunato.

La comunitÃ di Agnone Ã¨ sotto shock per quanto accaduto, e nei prossimi giorni sono attesi aggiornamenti sulle condizioni del ferito e sullâ€™esito delle indagini.