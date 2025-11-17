Milano Cortina 2026, la Fiamma Olimpica in Molise

Il percorso della Fiamma Olimpica per i Giochi Invernali Milano Cortina 2026 Ã¨ stato ufficialmente svelato. La torcia sarÃ accesa a Olimpia, in Grecia, il 26 novembre, arriverÃ in Italia il 6 dicembre e percorrerÃ circa 12.000 km in 63 giorni, attraversando 60 cittÃ e oltre 300 comuni in tutte le 110 province italiane.

Il Molise vivrÃ un momento speciale nel viaggio della Fiamma. Il 1Â° gennaio 2026 la torcia arriverÃ a Termoli e a Campobasso, portando lâ€™attenzione nazionale su una regione piccola ma ricca di storia e bellezze naturali. Il territorio molisano unisce montagne e colline alle spiagge sabbiose della costa adriatica, con il promontorio di Termoli che si affaccia sul mare e le vicine Isole Tremiti. Il 2 gennaio, la Fiamma raggiungerÃ Isernia, cittÃ tra le piÃ¹ antiche dâ€™Italia e custode di storia e tradizioni. In questo piccolo ma fiero angolo dâ€™Italia, il percorso della torcia celebra la cultura locale, la quotidianitÃ delle comunitÃ e lâ€™identitÃ dei borghi, testimoniando la ricchezza del territorio.

In seguito, la staffetta si dirigerÃ verso lâ€™Abruzzo, continuando il suo viaggio nella Penisola fino allâ€™ultima tappa, prevista a Milano per il 5 febbraio. Il giorno successivo la cittÃ ospiterÃ la cerimonia di apertura, con lâ€™accensione del braciere olimpico che darÃ ufficialmente il via ai Giochi Invernali.