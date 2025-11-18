Agnone, morti sospette tra i rapaci: il sindaco chiude il bosco per rischio avvelenamenti

Il Comune di Agnone ha disposto la chiusura di una vasta zona boschiva dopo una serie di decessi improvvisi che hanno coinvolto rapaci, animali selvatici e persino un cane da tartufo. Episodi verificatisi in punti diversi del territorio, in particolare tra Bosco le Serre, Pietra del Melo e Bosco Frusceto, hanno fatto emergere il sospetto della presenza di bocconi avvelenati.

Alla luce della gravitÃ della situazione, il sindaco Daniele Saia â€“ che ricopre anche la carica di presidente della Provincia di Isernia â€“ ha emesso unâ€™ordinanza che interdice completamente lâ€™accesso allâ€™area interessata. Il divieto riguarda tutte le attivitÃ ricreative che prevedono lâ€™utilizzo di cani, comprese la caccia e la ricerca del tartufo.

Il provvedimento consentirÃ alle unitÃ cinofile antiveleno e agli operatori specializzati di avviare unâ€™accurata bonifica del territorio, con lâ€™obiettivo di individuare eventuali esche ancora presenti. Lâ€™intervento mira a garantire la sicurezza di persone e animali, prevenendo ulteriori avvelenamenti.