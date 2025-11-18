Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo forti Temporali e Vento

Nelle prossime ore, mentre la precedente perturbazione andrÃ gradualmente esaurendosi ma con precipitazioni ancora intense sul nord est e il versante tirrenico del centro sud, un nuovo impulso perturbato, scatenato da una vasta area depressionaria che si Ã¨ stabilizzata sullâ€™Atlantico, si avvicinerÃ da ovest verso est portando un ulteriore peggioramento del tempo.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile dâ€™intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta lâ€™attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticitÃ idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticitÃ e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).



Sulla base dei fenomeni previsti e in atto Ã¨ stata valutata per la giornata di martedÃ¬ 18 novembre, allerta arancione sul Friuli Venezia Giulia, allerta gialla su Toscana, Emilia Romagna, basso Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Zone in allertamentoIl quadro meteorologico e delle criticitÃ previste sullâ€™Italia Ã¨ aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e allâ€™evolversi dei fenomeni, ed Ã¨ disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticitÃ specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirÃ lâ€™evolversi della situazione.