Arriva il “da Vinci Xi” al Cardarelli: il robot che rende la chirurgia più precisa e riduce i tempi di recupero

Un passo decisivo verso l'innovazione chirurgica e il potenziamento della sanità pubblica molisana: l'ASReM ha aggiudicato la fornitura del nuovo Sistema di Chirurgia Robotica "da Vinci® Xi™ IS4000", destinato al Blocco Operatorio dell'Ospedale "A. Cardarelli" di Campobasso. Il sistema sarà fornito dalla società Studio Pacinotti, distributore ufficiale delle tecnologie Intuitive / Ab Medica. Il sistema "da Vinci Xi", tra i più evoluti al mondo per la chirurgia mininvasiva, è composto da tre elementi principali: console chirurgica, carrello con quattro bracci robotici e colonna laparoscopica completa con sistema video ad alta definizione e acquisizione delle immagini.

La dotazione include inoltre una sterilizzatrice dedicata alle ottiche robotiche, fondamentale per garantire continuità operativa, sicurezza e massima qualità delle procedure. Il robot consente una visione tridimensionale del campo operatorio e una precisione elevatissima grazie ai bracci con rotazione fino a 540°, privi di tremore fisiologico. Il sistema è dotato di tecnologia laser per un posizionamento ottimale e integrato con IntuitiveHub, piattaforma digitale di telepresenza che permette di condividere in tempo reale l'atto chirurgico anche al di fuori della sala operatoria.

La tecnologia permette inoltre l'utilizzo di una seconda console, particolarmente utile per la formazione, la supervisione e la collaborazione tra due chirurghi durante la stessa procedura. Il simulatore virtuale interno contribuisce a ridurre in modo significativo i tempi di apprendimento. «L'arrivo del robot chirurgico da Vinci Xi al 'Cardarelli' rappresenta una svolta per il nostro sistema sanitario – il commento del Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti – È un investimento che porta il Molise nella sanità del futuro, offrendo ai nostri cittadini tecnologie d'eccellenza e cure di livello nazionale. La nostra priorità è garantire servizi moderni, sicuri e competitivi, riducendo la mobilità passiva e rafforzando l'attrattività del Cardarelli come centro di riferimento per la chirurgia avanzata.

Ringrazio ASReM per il lavoro svolto e i professionisti che si stanno preparando a utilizzare questa tecnologia: a loro va il compito – e il merito – di trasformare l'innovazione in risultati concreti per i pazienti». La fornitura comprende un pacchetto di formazione aggiuntiva altamente qualificata: 16 giornate di attività teorico-pratiche in presenza, ulteriori rispetto ai 90 giorni lavorativi minimi già previsti dal capitolato, garantite da Intuitive e Ab Medica. Un investimento strategico che permetterà ai chirurghi molisani di acquisire rapidamente competenze avanzate e standard di eccellenza. Con il sistema robotico da Vinci Xi sarà possibile eseguire interventi complessi su diversi distretti anatomici senza spostamenti del paziente o dell'apparecchiatura, ottenendo: riduzione delle incisioni e del dolore post-operatorio, minore necessità di trasfusioni, dimezzamento dei tempi di degenza in numerosi casi, recupero più rapido delle attività quotidiane