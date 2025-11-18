. Molise, al via OrientaMolÃ¬: Roberti e Di Baggio lanciano il nuovo progetto per lâ€™orientamento

Si Ã¨ svolta questa mattina, martedÃ¬ 18 novembre 2025, all'Auditorium "UnitÃ d'Italia" di Isernia, l'apertura ufficiale di OrientaMolÃ¬, il nuovo progetto regionale dedicato all'orientamento formativo e professionale dei giovani molisani, promosso dalla Regione Molise â€“ Assessorato all'Istruzione, Formazione e UniversitÃ , con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale del Molise. All'inaugurazione ha preso parte il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, che ha sottolineato il valore strategico dell'iniziativa per sostenere gli studenti nella fase cruciale delle scelte post-diploma, insieme al consigliere regionale con delega all'Istruzione e Formazione, Roberto Di Baggio. Â«OrientaMolÃ¬ rappresenta un investimento concreto sui nostri ragazzi â€“ ha dichiarato Roberti â€“ Offriamo loro strumenti, informazioni e occasioni di confronto per compiere scelte consapevoli sul proprio futuro. La Regione Molise crede profondamente nel valore dell'orientamento: accompagnare i giovani significa rafforzare il territorio, sostenere le famiglie e creare un ponte stabile tra scuola, universitÃ , formazione e mondo del lavoro. Vogliamo che ogni ragazzo e ogni ragazza del Molise sappia di avere qui opportunitÃ reali per crescere, restare e contribuire allo sviluppo della nostra comunitÃ Â».

Il Presidente ha rimarcato la capacitÃ del progetto di mettere in connessione il mondo della scuola con universitÃ , ITS, enti di formazione e imprese, offrendo agli studenti una panoramica completa e aggiornata delle opportunitÃ di studio e lavoro disponibili in Molise e in Italia. Per il consigliere regionale con delega all'Istruzione e Formazione, Roberto Di Baggio, che ha sottolineato l'importanza della sinergia tra istituzioni e sistema formativo: Â«OrientaMolÃ¬ Ã¨ un tassello fondamentale della strategia regionale per rafforzare competenze e orientamento. La sfida educativa non riguarda solo la scuola, ma tutta la comunitÃ : fornire ai giovani strumenti efficaci per scegliere il proprio percorso significa garantire loro un futuro piÃ¹ solido e, allo stesso tempo, offrire nuove energie al nostro territorio. Continueremo a investire in progetti che valorizzino i talenti molisani e li accompagnino verso opportunitÃ reali di crescita personale e professionaleÂ».

Il Salone dell'Orientamento, in programma fino al 20 novembre 2025, ospiterÃ attivitÃ e aree dedicate agli studenti delle classi quinte delle scuole superiori del Molise: dalla Galleria Multimediale delle UniversitÃ Italiane (piattaforma OrientaSmart) agli spazi espositivi formativi di ITS ed enti accreditati, dai Laboratori di Orientamento Attivo basati su Sorprendo allo sportello JobMate per il dialogo tra giovani e imprese, fino ai New Generation Talks con professionisti, imprenditori e rappresentanti istituzionali. Domani, mercoledÃ¬ 19 novembre 2025, si terrÃ lo spettacolo divulgativo del Prof. Vincenzo Schettini, noto come La fisica che ci piace, dal titolo "La scelta che ci piace", con due repliche alle ore 10 e alle ore 12.