Provincia di Campobasso, cinque comuni ottengono fondi dal Ministero per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza

Con Decreto del Ministro dell’Interno in data 12 novembre 2025 è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati dai Comuni per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza cofinanziati dallo stesso Ministero.
Per la provincia di Campobasso sono ricompresi nella graduatoria i progetti dei Comuni di Termoli, Oratino, Civitacampomarano, Palata e Duronia che potranno quindi avvalersi delle risorse messe annualmente a disposizione a livello nazionale.
Si tratta di un ulteriore passo nel rafforzamento dei presidi di sicurezza passiva a difesa dei territori, nell’ottica della prevenzione e del contrasto ai reati commessi dalla criminalità comune ed organizzata.