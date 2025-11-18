Caritas Abruzzo-Molise e Caritas Senegal: tre giorni di formazione e condivisione a Mont Thabor

Nel cuore del Senegal, a pochi chilometri da Dakar, il convento Mont Thabor (Rifisque) ha accolto, dal 10 al 12 novembre 2025, unâ€™esperienza di formazione che ha riunito operatori e responsabili di Caritas Abruzzo-Molise e Caritas Senegal. Lâ€™incontro, pensato come momento di confronto tra realtÃ geograficamente lontane ma accomunate dalla stessa missione, ha permesso di intrecciare prospettive e percorsi pastorali.

Le sette diocesi senegalesi erano presenti con i propri delegati e con il segretario generale di Caritas Senegal, abbÃ© Albert Mbaour Mbaye. Per la delegazione italiana hanno partecipato don Alberto Conti, direttore della Caritas di Trivento e responsabile regionale per MondialitÃ , Pace e Conversione ecologica, insieme al delegato regionale Corrado De Dominicis, a Luigina Tartaglia della Caritas Pescara-Penne e a suor Ildegarde Hatungimana della Caritas Sulmona-Valva.

Il tema attorno al quale si Ã¨ sviluppata la tre giorni Ã¨ stato lâ€™Osservatorio PovertÃ e Risorse, uno strumento che Caritas utilizza per comprendere in modo piÃ¹ accurato la situazione sociale dei territori. Attraverso lavori di gruppo, presentazioni e scambi di esperienze, i partecipanti hanno analizzato come questo metodo possa aiutare le comunitÃ a riconoscere sia le fragilitÃ che le potenzialitÃ presenti nella vita quotidiana delle persone.

A coordinare i lavori Ã¨ stato Federico Mazzarella, responsabile dellâ€™area West Africa per Caritas Italiana, affiancato da Bianca Esposto e Chiara Innocenti, impegnate sul posto con il Servizio Civile Universale â€“ i cosiddetti Caschi Bianchi â€“ presso Caritas Dakar e Caritas Senegal. Oltre allâ€™aspetto formativo, lâ€™incontro ha rafforzato il rapporto giÃ esistente tra le due realtÃ ecclesiali, creando uno spazio di dialogo sulle principali sfide condivise: la povertÃ crescente, le richieste di giustizia sociale e lâ€™attenzione al creato.

Lâ€™esperienza si Ã¨ conclusa in un clima di collaborazione e di reciproco arricchimento, lasciando ai partecipanti nuove possibilitÃ di lavoro condiviso e un rinnovato senso di vicinanza.