Bojano, i Carabinieri intensificano i controlli sul territorio

La Compagnia Carabinieri di Bojano, seguendo le direttive del Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso e della Prefettura del capoluogo, ha avviato un incisivo piano di prevenzione e controllo del territorio volto a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, le truffe ai danni degli anziani, i furti in abitazione e le violazioni al Codice della Strada.

Nel corso delle recenti attivitÃ , sono state segnalate alla Prefettura di Campobasso sette persone, trovate in possesso di modiche quantitÃ di sostanze stupefacenti, destinate allâ€™uso personale. Un segnale importante dellâ€™attenzione costante delle forze dellâ€™ordine nel preservare la salute e la sicurezza dei cittadini, soprattutto dei piÃ¹ giovani. Nel corso di mirati posti di controllo stradali, istituiti lungo le principali arterie, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di 170 persone e 120 veicoli, monitorando 12 soggetti sottoposti a misure restrittive degli arresti domiciliari. Durante le operazioni sono state elevate contravvenzioni al Codice della Strada per un totale di 1.285 euro, ritirate 3 patenti di guida e decurtati complessivamente 24 punti.

Con lâ€™approssimarsi delle festivitÃ natalizie, periodo in cui Ã¨ previsto un fisiologico aumento della circolazione di persone, i Carabinieri hanno intensificato ulteriormente i controlli su tutto il territorio. In particolare, sono state incrementate le verifiche:

â€¢ nelle aree dei parcheggi antistanti supermercati ed esercizi commerciali, per prevenire furti con destrezza ai danni dei clienti;

â€¢ per contrastare il furto di veicoli o i furti a bordo degli stessi;

â€¢ nelle zone dove sono presenti edifici di culto, al fine di consentire ai fedeli di praticare liberamente il culto in un clima di totale libertÃ e sicurezza.

Unâ€™attivitÃ capillare, svolta con discrezione ma fermezza, che mira a garantire un ambiente sereno per tutti i cittadini, specialmente per le fasce piÃ¹ vulnerabili. Le istituzioni rinnovano il proprio appello alla cittadinanza affinchÃ© continui a collaborare con le forze dellâ€™ordine, segnalando comportamenti sospetti o situazioni di possibile pericolo. Solo attraverso una sinergia tra cittadini e istituzioni Ã¨ possibile costruire un territorio piÃ¹ sicuro, dove ognuno possa vivere con serenitÃ .

La Compagnia Carabinieri di Bojano rinnova il proprio impegno a operare senza sosta, con professionalitÃ , vicinanza e profondo senso di responsabilitÃ , per tutelare soprattutto chi Ã¨ piÃ¹ esposto ai rischi e per garantire a tutti i cittadini una presenza costante e concreta dello Stato. Un territorio protetto Ã¨ un territorio che cresce, vive e guarda al futuro con fiducia: la sicurezza non Ã¨ solo un obiettivo, ma un diritto fondamentale, da difendere e assicurare ogni giorno, insieme.