GdF Termoliâ€“Campobasso: sequestrati 225 grammi di hashish, 1.270 euro, un taser e due denunciati

Nei giorni scorsi, militari della Guardia di finanza di Termoli, lungo la statale 16, hanno sottoposto a controllo 2 veicoli su cui viaggiavano, incolonnati, 2 soggetti, padre e figlio, noti agli operanti. Grazie allâ€™ausilio di unâ€™unitÃ cinofila del Gruppo di Campobasso, in possesso di uno di essi, sono stati trovati 200 grammi di hashish, si ritiene destinati allo spaccio.

La sostanza stupefacente, 2 panetti incellofanati, con immagini di Lupo Alberto, occultata allâ€™interno del cruscotto di uno dei veicoli, non Ã¨ sfuggita al fiuto di Pepper, uno dei 3 cani A/D che quotidianamente si alternano, con i propri conduttori, affiancando nel controllo del territorio le altre pattuglie dei finanzieri di Campobasso. Le Fiamme Gialle hanno quindi proceduto alla perquisizione domiciliare presso le abitazioni dei 2 fermati, allâ€™esito della quale, unitamente ad ulteriori 25 grammi di hashish, veniva rinvenuto denaro contante per 1.270 euro e carte di credito, materiale ritenuto collegato allâ€™attivitÃ di spaccio, nonchÃ© una pistola ad impulsi elettrici, c.d. taser, illecitamente detenuta.

La sostanza stupefacente e il restante materiale veniva sottoposto a sequestro, unitamente ai telefoni cellulari in possesso dei due soggetti. Gli stessi venivano denunciati, uno a piede libero e lâ€™altro in stato di arresto, sottoposto ai domiciliari su disposizione dellâ€™AutoritÃ Giudiziaria di Larino, per lâ€™ipotesi di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il possessore del taser veniva segnalato anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il provvedimento cautelare Ã¨ stato convalidato dal GIP competente che ha disposto per lâ€™indagato lâ€™obbligo di firma.

Lâ€™attivitÃ di servizio testimonia ancora una volta il costante presidio della Guardia di finanza per la tutela della legalitÃ , volto a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare fenomeni connotati da una piÃ¹ accentuata pericolositÃ sociale, come lo spaccio di sostanze stupefacenti. Per il principio di presunzione di innocenza, la responsabilitÃ dellâ€™indagato sarÃ definitivamente accertata solo nel caso in cui intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.