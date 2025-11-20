Paupisi, cena solidale per Antonia Ocone organizzata dall’associazione ‘Il Sogno’

PAUPISI – Crescono i gesti di solidarietà per Antonia Ocone, la 16enne unica sopravvissuta alla strage familiare di Paupisi, attualmente ricoverata al Neuromed di Pozzilli, dove sta affrontando un lungo e complesso percorso di riabilitazione. Al suo fianco, in questo difficile momento, c’è il fratello Mario.

Per sostenere concretamente Antonia e Mario, l’associazione ‘Il Sogno’, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Paupisi, ha organizzato una cena solidale che si terrà il 20 dicembre alle ore 20 nell’ex edificio scolastico della frazione di San Pietro.

“Una serata dedicata alla solidarietà – sottolineano gli organizzatori – con buona cucina e un gesto concreto di supporto per chi sta vivendo un momento così difficile”.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per tutta la comunità di Paupisi di dimostrare vicinanza e affetto, trasformando la solidarietà in un aiuto concreto.

Ph La valle Titerno-Telesina e le sue bellezze