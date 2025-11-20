Termoli, incendio di due auto in via Venezia: intervento dei Vigili del Fuoco

Questa mattina, intorno alle 5:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Termoli per spegnere lâ€™incendio di due autovetture in via Venezia.

Le auto, entrambe alimentate a benzina, hanno richiesto lâ€™intervento di una squadra del distaccamento di Termoli, che ha operato con autopompa serbatoio e una campagnola con modulo antincendio. Il personale ha agito indossando tutti i dispositivi di protezione individuale previsti per garantire la sicurezza durante lâ€™intervento.

Le operazioni di soccorso si sono protratte fino allo spegnimento completo delle fiamme e alla messa in sicurezza dei veicoli. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Termoli, per coordinare le verifiche del caso. Non si registrano feriti.