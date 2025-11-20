La Ndocciata della Consapevolezza: Un Territorio Vivo che Rivendica Servizi Essenziali.



La Ndocciata Ã¨ senza dubbio uno degli eventi piÃ¹ suggestivi e identitari della nostra terra, un appuntamento capace di richiamare lâ€™attenzione dellâ€™Italia e del mondo su Agnone e sullâ€™Alto Molise. Anche questâ€™anno vedremo arrivare numerosi rappresentanti delle istituzioni, dal livello nazionale a quello locale, attratti da una tradizione che sa unire storia, spiritualitÃ e comunitÃ .

Tuttavia, proprio perchÃ© la Ndocciata offre una visibilitÃ cosÃ¬ ampia, ritengo fondamentale che gli agnonesi e gli abitanti dellâ€™Alto Molise non si limitino a stare sotto al palco ad applaudire. Questa deve essere lâ€™occasione per ricordare a chi ci governa le necessitÃ reali del territorio, a partire da una delle questioni piÃ¹ urgenti e sentite: la riconversione dellâ€™Ospedale Caracciolo. Da troppo tempo la nostra comunitÃ attende risposte chiare, interventi concreti e una visione capace di restituire dignitÃ e funzionalitÃ a un presidio sanitario indispensabile per unâ€™area interna come la nostra.

La Ndocciata non Ã¨ solo una celebrazione del passato: Ã¨ anche un messaggio rivolto al futuro. In un giorno di grande esposizione mediatica dobbiamo dimostrare che questa comunitÃ non chiede privilegi, ma diritti; non cerca polemiche, ma soluzioni; non vuole rassegnarsi allâ€™isolamento, ma pretende attenzione e rispetto. Facciamo sentire la nostra voce con dignitÃ , con unitÃ e con lâ€™amore profondo che nutriamo per la nostra terra.