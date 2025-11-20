Vasto, al via la campagna abbonamenti del Teatro Rossetti

Da lunedì 17 novembre è aperta la campagna abbonamenti per le stagioni concertistica e di prosa del Teatro Rossetti di Vasto. Gli abbonamenti si possono sottoscrivere online su diyticket.it e teatrorossetti.it, oppure direttamente a Vasto presso la sede di “Do It Yourself” in via Alfieri 35 (4° piano), aperta il lunedì e il giovedì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

La stagione concertistica partirà domenica 23 novembre alle ore 18:00 con il grande pianista Roberto Plano. La rassegna propone un calendario ricco e variegato, dalla musica classica al jazz e alla world music, con interpreti di alto livello come il clarinettista Alessandro Carbonare, il chitarrista Andrea Dieci, il sassofonista Logan Richardson e il fisarmonicista Manuel Petti.

La stagione di prosa aprirà il sipario giovedì 18 dicembre con “Mercoledì delle Ceneri” della compagnia Fort Apache. Seguiranno altri spettacoli con artisti come Nancy Brilli, Claudio Casadio e Matthias Martelli, per una rassegna teatrale di grande interesse e varietà.