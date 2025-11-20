Lanciano, sospese le misure alternative: due uomini tornano in carcere dopo una rissa

La Polizia di Stato di Lanciano ha eseguito questa mattina due ordinanze di sospensione della misura alternativa alla detenzione, riportando in carcere due fratelli di 47 e 43 anni, appartenenti a famiglie rom stanziali.



I fatti sono legati a una rissa avvenuta alcuni giorni fa nel centro di Lanciano tra due famiglie, durante la quale Ã¨ intervenuta la Squadra Volante del Commissariato. A seguito dellâ€™attivitÃ immediata della Sezione Anticrimine, i due uomini, giÃ sottoposti a misure alternative, sono stati identificati, e lâ€™Ufficio di Sorveglianza di Pescara ha disposto il ripristino della detenzione in carcere.



