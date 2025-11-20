Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Lanciano, sospese le misure alternative: due uomini tornano in carcere dopo una rissa

AttualitÃ 
Condividi su:

La Polizia di Stato di Lanciano ha eseguito questa mattina due ordinanze di sospensione della misura alternativa alla detenzione, riportando in carcere due fratelli di 47 e 43 anni, appartenenti a famiglie rom stanziali. 

I fatti sono legati a una rissa avvenuta alcuni giorni fa nel centro di Lanciano tra due famiglie, durante la quale Ã¨ intervenuta la Squadra Volante del Commissariato. A seguito dellâ€™attivitÃ  immediata della Sezione Anticrimine, i due uomini, giÃ  sottoposti a misure alternative, sono stati identificati, e lâ€™Ufficio di Sorveglianza di Pescara ha disposto il ripristino della detenzione in carcere.


 

Condividi su:

Seguici su Facebook